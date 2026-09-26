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Burhaniye'de İlçe Tarım ekipleri hasat öncesi zeytin sineği vuruk sayımını artırdı

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Burhaniye'de İlçe Tarım ekipleri hasat öncesi zeytin sineği vuruk sayımını artırdı
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Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan zeytin hasadı öncesinde zeytin bahçelerinde ürün gelişimi ve zeytin sineğinin zararını inceledi. Ekipler haftada iki kez tuzak sayımına ek olarak vuruk sayımlarını artırdı; riskli durumda üreticiler bilgilendirilecek.

Burhaniye'de yaklaşan zeytin hasadı öncesinde zeytin sineğine yönelik saha kontrolleri artırıldı. Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin bahçelerinde ürün gelişimi ve zararlı oluşumu konusunda incelemelerde bulundu.

Burhaniye'de zeytin üretim alanlarında ürün kayıplarının önlenmesi ve kaliteli zeytin ile zeytinyağı üretiminin sürdürülebilmesi amacıyla zararlı kontrolleri devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında zeytin ağaçlarının genel durumu, ürün gelişimi ve zeytin sineğinin oluşturduğu zararlar incelendi. Yapılan kontrollerde özellikle meyvelerde meydana gelen vuruklar değerlendirilerek zararlının durumu takip edildi.

Hasat sezonunun yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte zeytinin önemli zararlılarından biri olan zeytin sineğinin görülme ve zarar oluşturma riskinin arttığı belirtildi. Bu kapsamda ekipler tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen tuzak sayımları ve kontrollerin yanı sıra, zeytin danelerinde meydana gelen zararların belirlenmesine yönelik vuruk sayımlarının da artırıldığı bildirildi. Burhaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, hasat sonuna kadar zeytin sineğine yönelik takip ve kontrollerini sürdüreceği belirtildi. Yapılan kontrollerde riskli bir durum tespit edilmesi halinde üreticilerin gerekli mücadeleye başlamaları konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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