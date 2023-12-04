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Burhaniye'de Hasan öğretmene plaketli uğurlama

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Burhaniye Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda görevli iken ataması çıkan öğretmen Hasan İbiş için uğurlama yemeği düzenlendi.

Burhaniye Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda görevli iken ataması çıkan öğretmen Hasan İbiş için uğurlama yemeği düzenlendi. Okul Müdürü Bülent Dükancı, Hasan İbiş'in hizmetlerini överken, plaket takdim etti.

Burhaniye'de uzun yıllardır Mehmet Akif Ersoy ilkokulunda görevli öğretmen Hasan İbiş'in Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu'na Müdür Yardımcısı olarak tayini çıkması üzerine okul müdürü Bülent Dükancı ve öğretmen arkadaşları uğurlama yemeği düzenledi. Hasan İbiş'in hizmetlerinden övgü ile söz eden Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Bülent Dükancı, " Yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen başta okul aile birliği Başkanı Ercan Furunlar'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Uzun yıllar okulumuzda görev yapan Hasan İbiş'e yeni görevinde başarılar diliyorum. Kendisini okulumuza sık sık beklediğimizi de belirtmek isterim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Akif Yemek Yerel Haberler

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