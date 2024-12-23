Burhaniye'de 'Bir Fidan Bin Nefes' Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

Haber: Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bilim ve Teknoloji Derneği'nin "Bir fidan bin nefes" sloganı düzenlediği fidan dikme etkinliğinde 500 adet fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu. Madra Dağı'nın eteklerinde Yunuslar mahallesinde yakınlarında düzenlenen etkinlikte, 7'den 70'e her yaştan vatandaşlar ağaç dikmenin mutluluğunu yaşadı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Bilim ve Teknoloji Derneği, "Bir fidan bin nefes" sloganı ile fidan dikme etkinliği düzenledi. Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz'ın da katıldığı etkinlikte 500 adet fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılan Halil Ersezen, "Güzel bir gün oldu. Ülkemizin yeşillendirilmesi için bizde küçük bir katkıda bulunduysak ne mutlu bize. Teşekkür ediyorum" derken Ülkü Alpaslan da; "Çok eğlendim. Daha çok dikmeyi istiyorum. Herkesin fidan dikmesini istiyorum" diye konuştu.

Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ise "Bu sahaya yangından sonra toprak işlemesi yapılarak fıstık çamı fidanlarını diktik. Burada yaklaşık 5 bin adet fıstıkçamımız var. Bugün de sahamızda boş olan kısımlarda Bilim ve Teknoloji Derneği üyeleriyle birlikte ve halkımızın desteğiyle fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Dernekle birlikte yaklaşık 500 adet fidan dikimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu. Bilim ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yalçın da "Orman İşletme Şefliği ile Bilim Teknoloji Derneği olarak bir organizasyonu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 500 tane fidanı gençler ve çocuklarda birlikte diktik. Bu orman bölgesine ağaç dikmeyi gerçekleştirdik. Çok faydalı bir iş yapmış olduk. Özellikle çocuklar nasıl fidan dikileceğini öğrendiler" dedi.

83 yaşındaki Leyla Yüksekses ise "Çok memnunum. Herkese tavsiye ediyorum. Yani herkes bir ağaç dikmeli bence. Yani her şeyi başkasından beklemeyelim. Çaba sarf edelim. Ben 80 küsur yaşındayım. Ağaç dikmeye geldim. Burada 5 yaşında 7 yaşında çocuklar var. Anneler getirmiş onları. Çok memnun oldum. Çocuklarımızı böyle etkinliklere katalım lütfen" şeklinde konuştu.