Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı sürerken, artan işçilik maliyetleri üreticileri makineyle hasada yöneltti. Verimin iyi olduğunu anlatan üreticiler, bununla birlikte zeytin yağı fiyatlarının düşük olmasından yakındı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı sürerken, işçilik maliyetlerini düşürmek isteyen üreticiler makine kullanımına yöneliyor. Hasadın makineler sayesinde kolaylaştığını belirten üreticiler ve işçiler, düşük zeytinyağı fiyatları ile giderlerin sektörde sıkıntı yarattığını söyledi.

Üreticilerden 68 yaşındaki İsmail Kurt, "Tam hasat zamanı, mahsulleri topluyoruz. Makineler çıktı, biraz rahata kavuştuk. Makineler işimizi kolaylaştırdı. Herkes makine kullansın" dedi.

Hasatta çalışan 50 yaşındaki Adil Acar ise ürün veriminin iyi olduğunu ancak zeytinyağı fiyatlarının düşük kalmasından memnun olmadıklarını belirterek, "Hasat işlemeye başladık. Makineler sayesinde hasadımızı sürdürüyoruz. Hasadımız şu anda iyi, fena değil. Yalnız durumlar biraz kritik. Yağ ucuz, memnun değiliz" diye konuştu.

Kasım Bozkurt da Burhaniye'nin Şarköy bölgesinde hasat yaptıklarını belirterek, "Bu sene zeytin hasadı çok sıkıntılı. İnsanlar hiç memnun değil; işçi de memnun değil, işveren de memnun değil. Çünkü yağ fiyatları çok düşük. İşçiler aldıkları yevmiyelerden memnun değil. Bu kadar emek ve zahmetin karşılığı alınamıyor. Makineler sayesinde işlerimizi biraz olsun kolaylaştırıyoruz. Hasat bu şekilde devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA