Burdur Valisi Türker Öksüz Engelliler Okulu ve Engelliler Derneğini Ziyaret Etti

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelliler Okulu ve Engelliler Derneğini ziyaret eden Burdur Valisi Türker Öksüz ; "Engelli kardeşlerimizin hayatta olmaları, hayatın her alanında olmaları, ekonomik, sosyal, eğitimsel, her alanda var olabilmeleri için elimizden gayreti gösteriyoruz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Burdur Valisi Türker Öksüz ve protokol üyeleri Burdur Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği ve Engelsiz yaşam Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek engelli çocuk ve vatandaşlar ile bir araya geldi. İlk olarak Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret eden Vali Öksüz'ü burada öğrenciler zeybek ve oratoryo gösterisi ile karşıladı. Daha sonra öğrenciler ile birlikte pasta keserek günlerini kutlayan Vali Öksüz ve protokol üyeleri öğrencilerle bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi. Okulda gördükleri eğitimleri de inceleyen Vali Öksüz burada öğrenciler ile birlikte ebru sanatı yaparak eğitimlerine ortak oldu.

Vali Öksüz yaptığı konuşmada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile düzenlenen bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan dolayı kalbi olarak çok mutlu, memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Toplumumuzda bütün insanlar aslında engelli adayı. Her an herkesin engelli olma potansiyeli var. Fakat engellilik bir sağlık sorunu değil aslında. Dediğim gibi engellilik insanların her zaman karşılaşabilecekleri bir olgu. Dolayısı biz bu engelli kardeşlerimizin hayatta olmaları, hayatın her alanında olmaları, ekonomik, sosyal, eğitimsel, her alanda var olabilmeleri için elimizden gayreti gösteriyoruz. Biz engelli kardeşlerimizi tabii ki toplumumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Onları, sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşıyoruz. Hepimiz bu toplumda bir arada yaşıyoruz. Önemli olan kalplerdeki, zihindeki elbette engelleri kaldırabilmek" açıklamasında bulundu.

Buradaki etkinliğin ardından Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneğine geçen Vali Öksüz dernek üyeleri ve engelli vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Burada engelli bireyler adına dua edildikten sonra dernek tarafından engelli bireylerin ailelerinin çalıştığı atölyelerde incelemelerde bulunuldu. - BURDUR