MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımları başladı. Fabrikaya ilk pancar teslimi yapan Üretici Osman Can, "İşçi maliyetleri olsun, yakıt maliyetleri olsun aradaki fark çok, verilen para az. Masrafı kurtarıyor ama yaptığımız emeğe yazık oluyor. Sadece masrafını kurtarıyor. Geçen senenin artışına göre masrafımız daha çok arttı" dedi.

Burdur Şeker Farikası 2024-2025 dönemi 70. kampanya dönemi düzenlenen törenle başladı. Üretim döneminin yaklaşık 108 gün sürmesinin planlandığı ve kampanya döneminde 605 bin ton pancarın işlenerek yaklaşık 80 bin ton şeker üretilmesinin hedeflendiği belirtildi. Fabrikada ayrıca 26 bin ton melas ile yaklaşık 160 bin ton yaş pancar posası elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Burdur Şeker Fabrikası'na ilk pancar teslimi yapan Burdur merkeze bağlı Askeriye köyünden üretici Osman Can, şunları söyledi:

"Açıklanan fiyat beklediğimiz fiyat değil. Hiçbir çiftçinin beklediği fiyat değil. Geçen senenin artışına göre beklenen fiyat değil. Geçen sene 1800 liraydı, maliyetler bu kadar ağır değildi. İşçi maliyetleri olsun, yakıt maliyetleri olsun aradaki fark çok, verilen para az. Masrafı kurtarıyor ama yaptığımız emeğe yazık oluyor. Sadece masrafını kurtarıyor. Geçen senenin artışına göre masrafımız daha çok arttı. Örneğin fiyat yüzde 30, yüzde 40 arasında arttı ama maliyetler yüzde 100 arttı. Gübresi, işçiliği, yakıtı yüzde 100 artış oldu."