Üye Girişi
Haberler

Burdur Şeker Fabrikası'nda Şeker Pancarı Alımları Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Şeker Fabrikası 2024-2025 kampanya dönemine başladı. İlk pancar teslimini yapan üretici Osman Can, maliyetlerin yüksekliğinden ve açıklanan fiyatların beklentilerin altında kalmasından şikayetçi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Burdur Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımları başladı. Fabrikaya ilk pancar teslimi yapan Üretici Osman Can, "İşçi maliyetleri olsun, yakıt maliyetleri olsun aradaki fark çok, verilen para az. Masrafı kurtarıyor ama yaptığımız emeğe yazık oluyor. Sadece masrafını kurtarıyor. Geçen senenin artışına göre masrafımız daha çok arttı" dedi.

Burdur Şeker Farikası 2024-2025 dönemi 70. kampanya dönemi düzenlenen törenle başladı. Üretim döneminin yaklaşık 108 gün sürmesinin planlandığı ve kampanya döneminde 605 bin ton pancarın işlenerek yaklaşık 80 bin ton şeker üretilmesinin hedeflendiği belirtildi. Fabrikada ayrıca 26 bin ton melas ile yaklaşık 160 bin ton yaş pancar posası elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Burdur Şeker Fabrikası'na ilk pancar teslimi yapan Burdur merkeze bağlı Askeriye köyünden üretici Osman Can, şunları söyledi:

"Açıklanan fiyat beklediğimiz fiyat değil. Hiçbir çiftçinin beklediği fiyat değil. Geçen senenin artışına göre beklenen fiyat değil. Geçen sene 1800 liraydı, maliyetler bu kadar ağır değildi. İşçi maliyetleri olsun, yakıt maliyetleri olsun aradaki fark çok, verilen para az. Masrafı kurtarıyor ama yaptığımız emeğe yazık oluyor. Sadece masrafını kurtarıyor. Geçen senenin artışına göre masrafımız daha çok arttı. Örneğin fiyat yüzde 30, yüzde 40 arasında arttı ama maliyetler yüzde 100 arttı. Gübresi, işçiliği, yakıtı yüzde 100 artış oldu."

Burdur Şeker Fabrikası'nda Şeker Pancarı Alımları Başladı
Kaynak: ANKA / Yerel

Osman Can Ekonomi Güncel Burdur Üretim Tarım Yerel

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi

Adnan Oktar'ı gölgede bırakacak! İşte Tosuncuk için istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });