Buharkent'te Trafik Haftası Etkinliği

Buharkent'te Trafik Haftası Etkinliği
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında motosiklet kullanıcılarına reflektif yelek ve top hediye etti. Etkinlikte vatandaşlara trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşlara Trafik Haftası kapsamında bilgilendirmede bulunarak motosiklet kullanıcılarına reflektif yelek ve top hediye edildi.

Buharkent Gelenbe Mahallesi'nde ve Karacasu Palamutçuk Mahallesi'nde Hıdırellez şenliklerine katılan vatandaşlara Trafik Haftası kapsamında " Bir Kural Bir Ömür Sürecek Fark Yaratır" mottosu ile Genel Trafik Kuralları hakkında kısa bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldı. Ayrıca etkinlikte motosiklet kullanıcılarına reflektif yelek ve top hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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