Buharkent'te Trafik Haftası Etkinliği

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşlara Trafik Haftası kapsamında bilgilendirmede bulunarak motosiklet kullanıcılarına reflektif yelek ve top hediye edildi.

Buharkent Gelenbe Mahallesi'nde ve Karacasu Palamutçuk Mahallesi'nde Hıdırellez şenliklerine katılan vatandaşlara Trafik Haftası kapsamında " Bir Kural Bir Ömür Sürecek Fark Yaratır" mottosu ile Genel Trafik Kuralları hakkında kısa bilgilendirmeler yapılarak broşür dağıtıldı. Ayrıca etkinlikte motosiklet kullanıcılarına reflektif yelek ve top hediye edildi. - AYDIN