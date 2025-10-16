Haberler

Bu Yıl Lüfer Bolluğu Yaşanıyor

Bu Yıl Lüfer Bolluğu Yaşanıyor
Çanakkale'deki balıkçıların ağlarına en çok lüfer balığı takılırken, bu yıl denizlerde genel olarak balık bolluğu yaşanıyor. Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, lüferin fiyatlarının düştüğünü ve vatandaşların bol miktarda lüfer tüketeceğini açıkladı.

Bu sene ağlarını denize atan balıkçıların ağlarına en çok lüfer geldi. "Denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer balığının bollukta olduğunu söyleyen Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, "Geçen sene palamut bolluğu vardı. Bu senede lüfer bolluğu olacak gibi gözüküyor" dedi.

15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 2025-2026 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı. Çanakkale'de Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç ise bu sene lüfer balığının ağlarda bollukta olduğunu söyledi. Tunç, denizde balık bolluğu olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ama deniz alemi bu tabi ki belli olmuyor. Bir anda kesebilir de yani fırsat varken bol bol balık yiyelim."

Hamsi yüzünü göstermeye başladı

Bu sene balıklarda bolluk olduğunu söyleyen balıkçı Hasan Doğuş Tunç, "Bu sene en çok revaçta olan balık şu anda son bir haftadan beri Lüfer'de bir bolluk yaşıyoruz. Lüfer'in bolluğu var. Onun yanında Çanakkale'mizin meşhur sardalyası. O da gayet bol miktarda. Hamsi yüzünü gösterdi. İstavrit bollaşmaya başladı. Diğer çeşitliliklerde de yani bütün balıklarda bolluk var diyebiliriz" diye konuştu.

Bu sene vatandaşlar lüfer tüketecek

Tezgahlardaki güncel balık fiyatlarını aktaran Doğuş Tunç, "Balıkların fiyat alalıkları sardalya 200-250 lira. Hamsi balığına göre 200 liradan 300 liraya kadar hamsi var. İstavritler 250'den 300, bazen hava estiği durumlarda 350'ye kadar çıkabiliyor. Yani 50 lira üstüne koyuyor, 50 lira azalıyor gibi söyleyebiliriz havanın durumuna göre. Lüfer balığımız düştü, 850 lira kilosu. 900 liraya lüfer sattık, iri boyları 1000 liraya sattık, o fiyat aralığında. Bu sene biraz palamutta kıtlık var. Palamutun fiyatı biraz yüksek. 400 lirayı gördü, 450 lirayı gördü. Balıklar biraz irileşti. 600 lirayı, 650 lirayı gördü. Tane olarak o şekilde satıldı. Onun haricinde diğer balıklar gayet makul ve ulaşılabilir. Geçen sene palamut bolluğu vardı. Bu senede lüfer bolluğu olacak gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki şu son bir hafta 10 gün içerisinde yukarıdan gelen haberlerle beraber yani biraz daha bir bolluk yaşanırsa geçen seneki nasıl palamut bolluğu olmuştu bu senede vatandaşlar yani o kadar bol miktarda lüfer tüketecek diye bekliyoruz" dedi.

Deniz alemi bu tabi ki belli olmuyor

Deniz aleminin değişkenlik göstereceğini söyleyerek fırsat varken bol bol balık tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Tunç şunları söyledi; "Ama deniz alemi bu tabi ki belli olmuyor. Bir anda kesebilir de yani fırsat varken bol bol balık yiyelim. Müsilajdan önceki yıl etkilendik. Geçen yıl da tabi biraz etkisi oldu. Bu yaz da hatta biraz etkisi oldu. Tabi müsilajın etkisi oluyor. İstediğinden yerde ağ atılamıyor. İstediğin yerde avlanılamıyor. Bu sefer avlanılmadığı için balık az çıkıyor. Bu da fiyatlara yansıyor otomatik olarak."

Vatandaş fiyatlardan memnun

Balık fiyatlarından memnun olduğunu söyleyen Ali Ulubent "En çok sevdiğim balık çeşidi lüferdir benim. Bol olmasına da çok sevindim. İnşallah hep böyle olur. Valla şu anda uygun fiyatları. Ama daha sonra ne olur bilemeyeceğim" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
