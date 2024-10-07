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Bu fırında şehit ailelerine ekmek ücretsiz, gazilere ise yarı fiyatına

Bu fırında şehit ailelerine ekmek ücretsiz, gazilere ise yarı fiyatına
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Niğde'deki Şehitler Ekmek Fırını sahibi Murat Yeşilgül, şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor.

Niğde'deki Şehitler Ekmek Fırını sahibi Murat Yeşilgül, şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor.

Niğde'nin Şehitler Mahallesi'nde ekmek fırını işletmeciliği yapan Murat Yeşilgül, şehit aileleri ile gazilere karşı hissettiği vefa borcu nedeniyle ücretsiz ekmek hizmeti başlattı.

Murat Yeşilgül, "Şehit aileleri ve gazilere karşı minnet borcumuz var. Şehit aileleri ve gazilerimizin maddi anlamda herhangi bir ihtiyaçları olmadığını zaten biliyoruz ama vefa borcu hissediyoruz. Niğde'nin Şehitler Mahallesi'nde büyüdüm. Kendi mahallemizde kendi halkımıza hizmet etmek için, mahallemize sıcak, taze ekmekler sunmak için burayı açtık. Niğde'nin bağrından kopan Ömer Halisdemir gibi şehitlerimize ve gazilerimize minnet, saygı ve vefa borcumuz var. Şehit ailelerine ve gazilere hizmet konusunda kendimizi borçlu hissediyoruz ve bu yüzden de böyle bir karar aldık. Şehit ailelerimizin maddi anlamda herhangi bir ihtiyaçları olmadığını zaten biliyoruz ama biz kendimizde vefa borcu hissettiğimiz için ücretsiz hizmet veriyoruz. Yaralarına az da olsa merhem sürmek, çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye tüm şehit ailelerine ücretsiz, gazilere ise yarı fiyatına ekmek hizmeti veriyoruz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Yeşilgül Yerel Haberler Ekonomi Yerel Ekmek

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