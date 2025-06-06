BŞEÜ ve Bilecik TSO Arasında Eğitim İş Birliği Toplantısı Yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında yapılacak iş birliklerinin ele alındığı toplantı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında yapılacak iş birliklerinin ele alındığı toplantı, Bilecik TSO'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Alev Akpınar Borazan, Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün ve TSO Genel Sekreteri Doğan Gürkan Akyol katıldı.

Toplantıda, meslek yüksekokullarında verilen eğitimin sektörel ihtiyaçlarla daha uyumlu hale getirilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim ve staj süreçlerinin sektör temsilcileriyle daha yakın iş birliği içerisinde yürütülmesi konuları görüşüldü. Ayrıca başarılı öğrencilere burs sağlanması, atölye ve laboratuvar altyapısının geliştirilmesi ile sektörle daha güçlü bağlar kurulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, protokol kapsamında oluşturulan "Protokol Yürütme Kurulu" temsilcileri de hazır bulundu. Kurulun, üniversite-sektör iş birliğinin koordinasyonunu sağlamak ve süreci etkin biçimde yönetmek adına önemli bir görev üstleneceği belirtildi. - BİLECİK