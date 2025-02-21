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BŞEÜ, Bilecik'in Yöresel Lezzetlerini Gelecek Nesillere Aktarıyor

BŞEÜ, Bilecik'in Yöresel Lezzetlerini Gelecek Nesillere Aktarıyor
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, yöresel lezzetlerin korunması ve tanıtılması için önemli projelere imza atarak, 'Şampiyon Lezzetler' programında Bilecik'in geleneksel tatlarını tanıttı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Bilecik'in zengin yöresel lezzetlerini koruma ve gelecek nesillere aktarma adına önemli çalışmalara imza atıyor.

BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan ve bölüm öğrencisi Sıla Çanakçı, özel bir ulusal kanalda yayınlanan 'Şampiyon Lezzetler' programına katılarak Bilecik'in geleneksel tatlarını tanıttı ve üniversitenin bu alandaki çalışmalarını izleyicilerle paylaştı.

BŞEÜ, coğrafi işaretleme süreçlerine katkı sağlarken, geleneksel tarifleri bilimsel yöntemlerle analiz edip geliştirmekte ve üretim yöntemlerini modernize ederek bu lezzetlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Akademik bilgi birikimimizin sektöre entegre edilmesiyle, Bilecik'in gastronomik mirasının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve ekonomik değer oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmalar, Bilecik'in yöresel mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak adına büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. BŞEÜ, yöresel lezzetlere sahip çıkma konusundaki kararlılığı ile dikkat çekmektedir. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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