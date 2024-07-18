Brezilya Büyükelçisi, küçük Neymar hayranını kabul etti

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, küçük Neymar hayranını kabul etti.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın hayranı olan 11 yaşındaki Sinan Saveliy Öztürk'ün Neymar'la görüşmek için yardım istediği mektubunu kabul etti. Öztürk, Neymar'ı çok sevdiğini ve onunla görüntülü konuşmak istediğini belirttiği mektubunda, Brezilyalı Büyükelçi Ceglia'dan yardım talebinde bulundu. Mektubunu, "Yaşasın Türkiye- Brezilya dostluğu, yaşasın Türkiye- Brezilya futbolu" diye bitiren Öztürk'e Büyükelçi Ceglia, "Neymar'a ulaşmak için elimden geleni yapacağım" diye yanıt verdi.

Ayrıca Büyükelçi Ceglia, görüşmenin sonunda Öztürk'e, "1930'dan 2018'e Dünya Kupasında Brezilya Tarihi" isimli kitabı hediye etti. - ANKARA