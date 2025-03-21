İki büyükşehirde 5 gün boyunca eylemler yasaklandı

İstanbul'un ardından iki büyükşehirde daha 5 günlük yasak
'Gölge başkan' diye anılan Ertan Yıldız yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu

'Gölge başkan' yakalandı! İBB soruşturmasında gözaltı sayısı 88 oldu
Murat Ongun evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu

Evinde çıkan paraları ve av tüfeklerini böyle savundu
Aile şirketine el konulmuştu! İmamoğlu'nun babası sessizliğini bozdu

Aile şirketine el konulmuştu! İmamoğlu'nun babası sessizliğini bozdu

Bozüyük Gençlik Merkezi'nde İftar Programı Düzenlendi

Bozüyük Gençlik Merkezi'nde İftar Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yeni faaliyete giren Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında gençler bir araya geldi. Kaymakam Adem Öztürk ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla etkinlikte bulundular.

Bozüyük Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Bilecikli gençler iftar programında buluştu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde faaliyete giren Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmek ve topluluk ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenirken, programda, gençlere yönelik çeşitli etkinlikler ve sohbetler gerçekleştirildi. Ramazan Demir ve Adem Öztürk, gençlerle birebir iletişim kurarak onların görüş ve önerilerini dinledi. Yeni açılan Gençlik Merkezi'nin, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinlik, katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı ve Bozüyük'teki gençlik faaliyetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title