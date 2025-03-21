Bozüyük Gençlik Merkezi'nde İftar Programı Düzenlendi

Bozüyük Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Bilecikli gençler iftar programında buluştu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz günlerde faaliyete giren Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmek ve topluluk ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenirken, programda, gençlere yönelik çeşitli etkinlikler ve sohbetler gerçekleştirildi. Ramazan Demir ve Adem Öztürk, gençlerle birebir iletişim kurarak onların görüş ve önerilerini dinledi. Yeni açılan Gençlik Merkezi'nin, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkinlik, katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı ve Bozüyük'teki gençlik faaliyetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - BİLECİK