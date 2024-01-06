Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı Projesinde Bağımsız Bölüm Satışı Yapıldı

Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan 3 adet bağımsız bölümün satış ihalesi yapılarak 1 adet bağımsız bölüm satıldı.

İş yerlerinin satış ihalesi Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapıldı. 3 adet bağımsız bölümün satışı için yapılan ihalede 1 adet bağımsız bölüm yüzde 30'u peşin geri kalanı 12 ay taksitle satıldı. İhalelerin tamamlanmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık gerçekleştirilen ihalenin ve bağımsız bölümü alan esnafa hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİLECİK