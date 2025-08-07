Bozkır'da Vergi Dairesi Müdürlüğü Açıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı doğrultusunda Mal Müdürlüğü kapatılarak yerine Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete açıldı. Yeni yapılanmayla birlikte mükelleflere daha hızlı ve yerinde hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Eski sistemde faaliyet gösteren bağlı gelir servisi kaldırılırken, yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü resmen göreve başladı. Tüm işlemlerin artık bu birim üzerinden yürütüleceği belirtildi. Bozkır Vergi Dairesi Müdürlüğü, aynı hizmet binasında faaliyetlerini sürdürecek. Yetkililer, yeni düzenlemenin vatandaşların vergi işlemlerini kolaylaştıracağını ve hizmet kalitesini artıracağını ifade etti. - KONYA