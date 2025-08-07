Bozkır'da Vergi Dairesi Müdürlüğü Açıldı

Bozkır'da Vergi Dairesi Müdürlüğü Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla Mal Müdürlüğü kapatılarak Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete girdi. Bu düzenleme ile mükelleflere daha hızlı ve yerinde hizmet verilmesi hedefleniyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı doğrultusunda Mal Müdürlüğü kapatılarak yerine Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmete açıldı. Yeni yapılanmayla birlikte mükelleflere daha hızlı ve yerinde hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Eski sistemde faaliyet gösteren bağlı gelir servisi kaldırılırken, yeni Vergi Dairesi Müdürlüğü resmen göreve başladı. Tüm işlemlerin artık bu birim üzerinden yürütüleceği belirtildi. Bozkır Vergi Dairesi Müdürlüğü, aynı hizmet binasında faaliyetlerini sürdürecek. Yetkililer, yeni düzenlemenin vatandaşların vergi işlemlerini kolaylaştıracağını ve hizmet kalitesini artıracağını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.