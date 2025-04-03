Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim

Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Bozdoğan'da Manda Kaymağına Yoğun Talep

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, zor bakımı olan mandalardan elde edilen kaymağa yoğun ilgi var. Üretici Erdal Özkan, talebin yüksek fakat yeterli manda olmadığını vurguladı. Manda sütü ile yapılan kaymak, eşsiz lezzeti ve besin değerleriyle dikkat çekiyor.

Kaymak talebi çok, yeterli manda yok

Bozdoğan'ın manda kaymağı ilgi görüyor

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çiftlikte yetiştirilen ve bakımı zor olan mandaların sütünden elde edilen kaymak rağbet görüyor. Manda kaymağına talebin çok olduğunu ifade eden üretici besici Erdal Özkan, "Kaymak talebi çok ama yeterli manda yok" dedi.

Bozdoğan'ın Ziyaretli Mahallesindeki çiftlikte bakımı zor olan mandaların sütünden elde edilen kaymak, toptan kilosu bin TL'den satılıyor. Diğer hayvanlardan elde edilen süte göre, daha fazla kalsiyum ve protein içeren manda sütünden elde edilen kaymak eşsiz lezzetiyle rağbet görüyor. Mandaların bakımlarının da diğer büyükbaş hayvanlara göre zor olduğunu söyleyen 63 yaşındaki üretici Erdal Özkan, "Manda ilgi isteyen bir hayvan olduğu için şimdiki gençler de bu işten kaçıyor. Kokuyor deyip bakmıyorlar. Benim oğlanın da var mandaları ama biz talebi yetiştiremiyoruz. Talep çok. Elde ettiğimiz manda sütü bile Bozdoğan'da talepli. Şu anda perakendede kilosu bin 200 TL, toptanda ise bin TL. Ben 2006'dan bu yana hiçbir zaman kaymağımı yetiştirdiğim günü bilmiyorum. Yetişmedi, yok satıyorum. Çünkü kaymağın özelliği var. Silaj yedirmem. Fazla yeşil yedirmem. Mandalar, devamlı su istiyor. Çünkü bir saat yiyecek yiyor, 4 saat suda yatıyor. Ama biz o imkanı da hazırladık. Yani kendi imkanlarımla havuzu besihanenin içine yaptım. Artık bu bölgede bu şekil bir şey yok. Ama şu anda yaşım da 63 olduğuna için hayvanların sayısını azalttım" diye konuştu.

Bozdoğan'da Manda Kaymağına Yoğun Talep
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.