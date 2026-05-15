Bozdoğan Yazıkent'te Kurban Pazarı hareketlendi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurulan küçükbaş kurban pazarında hareketlilik başladı. Fiyatlar 23 bin TL ile 35 bin TL arasında değişirken, yerli üretici hayvanları yoğun ilgi görüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi'nde Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarı hareketlenmeye başladı. Bölge üreticilerinin özenle yetiştirdiği küçükbaş kurbanlıklar pazarda görücüye çıkarken, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık arayışına başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı pazarda, farklı kilo ve özelliklerdeki küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor. Pazarda kurbanlık fiyatlarının 23 bin TL ile 35 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Özellikle doğada beslenen yerli üreticilere ait hayvanlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Besiciler, yem, bakım ve nakliye maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların geçen yıla göre yükseldiğini belirtirken, Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Yazıkent Kurban Pazarı'nın önümüzdeki günlerde çevre mahalle ve ilçelerden gelecek vatandaşlarla birlikte daha da yoğunlaşması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
