Bozdoğan ileği kalitesiyle üreticilerin ilk tercihi arasında

Türkiye'nin önemli incir üretim merkezlerinden Bozdoğan'da ilek sezonu hareketli geçerken, kaliteyi korumaya yönelik denetimler sayesinde üreticiler güvenilir ürünlere ulaşabiliyor. İlçede kaliteli ileklerin kilogram fiyatı 150 ila 300 lira arasında alıcı buluyor.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilek pazarında sürdürülen sıkı denetimler, hem ürün kalitesinin korunmasına hem de üreticilerin sağlıklı ileğe ulaşmasına katkı sağlıyor. Yapılan kontrollerde kalite kriterlerini karşılamayan, hastalıklı veya geçmiş ileklerin satışına izin verilmiyor.

İlek tüccarları, Bozdoğan ileğinin kalitesinin yıllardır üreticiler tarafından tercih edildiğini belirterek, kaliteli ürünlerin her zaman değer gördüğünü ifade etti. Tüccarlar, "İyi ileğin fiyatı şu anda 150 ile 300 lira arasında değişiyor. Biz kaliteli ilekleri alıp hem bölgemizde hem de Marmara Bölgesi başta olmak üzere farklı illerde satışa sunuyoruz. Geçmiş veya hastalıklı ürünleri kesinlikle almıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sürekli denetim yapıyor. Bozdoğan ileğinin kalitesi tartışılmaz. Üreticilerimiz güvenle ileklerini asabilir" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise Bozdoğan İlek Pazarı'nda denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, üreticilerle iş birliği içerisinde kalite kriterlerini karşılamayan çıkıntı ileklerin ayıklandığını ve pazarda yalnızca sağlıklı ürünlerin yer almasının sağlandığını ifade etti.

Bozdoğan'da üreticiler, kaliteli ileğin kaliteli incirin temelini oluşturduğunu belirtirken, ilçede uygulanan sıkı denetimlerin ürün kalitesinin korunmasında önemli rol oynadığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı