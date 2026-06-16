Bozdoğan'da hayvan sağlığı ekipleri sahada

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'İle de France' ırkı kuzuların soykütüğü takibi kapsamında küpeleme ve aşılama çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması ve koruyucu sağlık uygulamalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş hayvanların sağlığının korunması ve kayıt sisteminin güçlendirilmesi amacıyla küpeleme ve aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'İle de France' ırkı kuzuların soykütüğü takibi için küpeleme ve aşılama işlemleri gerçekleştirildi. Köylerde ve hayvancılık işletmelerinde devam eden uygulamalarla küçükbaş hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması ve hastalıklara karşı korunması hedefleniyor.

Yetkililer, hayvanların kayıt altına alınmasının hayvan hareketlerinin izlenebilirliği, bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadele ve yetiştiricilerin emeklerinin korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Küpeleme çalışmaları sayesinde sürü yönetiminin daha sağlıklı şekilde yapılabildiği, hayvansal üretimde verimlilik ve güvenilirliğin artırıldığı ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı