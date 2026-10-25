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Bolu Seben'de üniversite öğrencilerine madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi

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Bolu Seben'de üniversite öğrencilerine madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi
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Bolu Seben'de, Seben Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yurtta kalan üniversite öğrencilerine madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde bağımlılığın olumsuz etkileri, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Bolu'nun Seben ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik madde bağımlılığıyla mücadele ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Seben Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilere verilen eğitimde, madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı. Eğitimde ayrıca bağımlılıktan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesi, riskli davranışlara karşı farkındalık kazanması ve sağlıklı yaşam konusunda duyarlılık geliştirmesi amacıyla düzenlenen program, bilgilendirmenin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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