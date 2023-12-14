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Bolu Mudurnu'da Rüzgar Türbini Projesi İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 6 köyün ormanlık alanlarına 10 adet rüzgar türbini koyulması için köyde yaşayan vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje kapsamında bölgeye elektrik depolama tesisi kurulması ve enerji üretimi planlanıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 6 köyün ormanlık alanlarına 10 adet rüzgar türbini koyulması için köyde yaşayan vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut, Çepni, Esenkaya, Karapınar Kavağı, Gölcük ve Sürmeli köylerine 10 adet rüzgar türbini koyulması için proje hazırlandı. 756 milyon lira olarak belirlenen proje yatırım bedeliyle bölgeye 50 megawatt-saat gücünde elektrik depolama tesisi kurulması ve 200 milyar kilowatt saat/yıl üretim gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sürmeli Köyü köy toplantı binasında yetkili firma tarafından köylerde yaşayan vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Yapılan toplantıya Mudurnu Orman İşletmesi yetkilileri, Bolu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, jandarma, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar evlere yakın olanların bazılarının yerinin değiştirilmesin istedi.

Evine türbinlerin çok yakın olduğunu ifade ederek itiraz eden Sedat Ay, "Biri benim evime çok yakın. Bize rahatsızlık vereceği için iptalini istiyoruz. veya yerinin değişmesini istiyoruz. Ses yönünden zararı olacak" diye konuştu.

Sürmeli köyü Muhtarı Erkan akıllı, "Sürmeli köyümüzde rüzgar türbin toplantısı yapıldı. Yaklaşık olarak 10 adet rüzgar türbini koyulacağı söyleniyor. Fakat 3 tanesi köyümüzün yerleşim alanına ve su kaynaklarımıza çok yakın. Onun için itirazımızı yaptık. Yetkililer notlarını aldı. Diğer 7 tane için itiraz olmadı" şeklinde konuştu.

Yapılan toplantının ardından köydeki vatandaşların itirazları not edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mudurnu Gölcük Bolu Çevre Enerji Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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