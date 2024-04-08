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Bolu'da Trafik Ekipleri 'Hayatla Yarış Olmaz' Projesiyle Dikkat Çekiyor

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Bolu'da trafik ekiplerinin "Hayatla Yarış Olmaz" sloganıyla hayata geçirdiği uygulama noktasına giren sürücü herkesi duygulandırdı. Tüm ailesini düğün gününde trafik kazasında kaybettiğini söyleyen direksiyon öğretmeni, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, sürücü ve yolcularda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla belirlenen uygulama noktasında "Hayatla Yarış Olmaz" sloganıyla Yaşam Tüneli Projesi oluşturuldu. Proje kapsamında sürücüleri denetleyen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları "Yaşam Tüneli" diye tabir edilen kapalı çadıra yönlendiriyor. Araçlarla birlikte tünel içerisine giren sürücü ve yolcular yaya önceliği ve güvenliği, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında hazırlanan kısa videolar ile bilgilendiriliyor. Öte yandan, uzun yoldan gelen sürücüler ise uygulama noktasında bu alana girerek dinlenme fırsatı buluyor.

Bütün ailesini trafik kazasında kaybetmiş

Uygulama noktasında bulunan yaşam tünelinde videoyu izledikten sonra konuşan Recai Çağlar; annesi, babası ve kız kardeşi ile kayınvalidesini düğün gününde trafik kazasında kaybettiğini ifade etti. Çağlar, ailesini kaybettikten sonra ise trafik eğitmeni olarak çalıştığını ve bütün sürücülere dikkatli araç kullanmanın detaylarını özenle anlattığını dile getirdi. Videoların kamu spotu olarak yayınlanması gerektiğinin altını çizen Recai Çağlar, "Evlendiğim gün ailemi kaybettiğim için bu işi de severek yapıyorum. Eğittiğim adaylara da ehliyet almayı değil, doğru araba sürmeyi öğretmeye çalışıyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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