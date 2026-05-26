Haberler

Kadın kuaförlerinde bayram mesaisi

Kadın kuaförlerinde bayram mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da kuaför ve güzellik salonları, Kurban Bayramı öncesi artan talebi karşılamak ve yoğunluğu düzenlemek için randevulu sistemle çalışıyor. 10 yıllık kuaför Ethem Gümüş, özellikle dip boyası, saç kesimi ve keratin bakımına talebin arttığını belirtti.

Bolu'da kuaför ve güzellik salonları randevulu sistemle yoğun bayram mesailerini sürdürüyor.

Kurban Bayramına bir gün kala artan talepleri karşılamaya çalışan kuaför ve güzellik salonları, hizmetlerin daha düzenli yürütülmesi ve sıkışıklık yaşanmaması amacıyla randevulu çalışmaya ağırlık verdi. Kentte 10 yıldır kuaförlük yapan Ethem Gümüş, bayram haftasında kadın kuaförlerinin de erkek berberleri kadar yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Yoğunluğun daha kontrollü ilerlemesi ve müşteri mağduriyeti yaşanmaması için randevulu sistemi tercih ettiklerini belirten Gümüş, "Özellikle bayram haftalarında, arife günü gece saatlerine kadar çalışıyoruz. Yoğun bir bayram haftası geçiriyoruz. O yüzden randevulu sistemi daha çok kullanıyoruz, sıkışma olmasın diye" ifadelerini kullandı.

"Şu an randevulu sistemle daha dikkatli ve düzenli geçiyor"

Gümüş, müşterilerin genellikle dip boyası, saç kesimi, keratin bakımı ile kaş ve bıyık alımı işlemlerine talep gösterdiğini dile getirerek, fiyatların ombrede 5 bin, keratin bakımında ise 2 bin liradan başladığını kaydetti.

Önceki yıllarla kıyaslandığında yoğunluğun bir miktar azaldığına işaret eden Gümüş, "Eski bayramlarda daha fazla yoğunluğumuz oluyordu. Eskiden tabii randevulu sistem yoktu. Şu an randevulu sistemle çalışmalarımız daha dikkatli ve daha düzenli geçiyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Müstakil evde çıkan yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı

Korkunç yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı
Taşıyıcı annelik davasında babaya hapis cezası! DNA testi gerçeği ortaya koydu

Taşıyıcı anne davasında hapis cezası! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Sercan'ın özel hayatını ifşa etti: Evlenmeyi bile düşünüyordu
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor