Kadın kuaförlerinde bayram mesaisi

Bolu'da kuaför ve güzellik salonları randevulu sistemle yoğun bayram mesailerini sürdürüyor.

Kurban Bayramına bir gün kala artan talepleri karşılamaya çalışan kuaför ve güzellik salonları, hizmetlerin daha düzenli yürütülmesi ve sıkışıklık yaşanmaması amacıyla randevulu çalışmaya ağırlık verdi. Kentte 10 yıldır kuaförlük yapan Ethem Gümüş, bayram haftasında kadın kuaförlerinin de erkek berberleri kadar yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Yoğunluğun daha kontrollü ilerlemesi ve müşteri mağduriyeti yaşanmaması için randevulu sistemi tercih ettiklerini belirten Gümüş, "Özellikle bayram haftalarında, arife günü gece saatlerine kadar çalışıyoruz. Yoğun bir bayram haftası geçiriyoruz. O yüzden randevulu sistemi daha çok kullanıyoruz, sıkışma olmasın diye" ifadelerini kullandı.

"Şu an randevulu sistemle daha dikkatli ve düzenli geçiyor"

Gümüş, müşterilerin genellikle dip boyası, saç kesimi, keratin bakımı ile kaş ve bıyık alımı işlemlerine talep gösterdiğini dile getirerek, fiyatların ombrede 5 bin, keratin bakımında ise 2 bin liradan başladığını kaydetti.

Önceki yıllarla kıyaslandığında yoğunluğun bir miktar azaldığına işaret eden Gümüş, "Eski bayramlarda daha fazla yoğunluğumuz oluyordu. Eskiden tabii randevulu sistem yoktu. Şu an randevulu sistemle çalışmalarımız daha dikkatli ve daha düzenli geçiyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı