Bolu'da İmece Usulü Ekimiyle Köy İhtiyaçları Karşılanacak

Bolu'da imece usulüyle ekilen arazilerdeki harmandan elde edecek gelirle köyün ortak masrafları karşılanacak.

Mudurnu ilçesi Dolayüz köyünde çiftçiler, imece usulüyle köy tüzel kişiliğine ait 35 dönümlük tarlayı 10 traktörle sürüp arpa, buğday ve yulaf ekimi gerçekleştirdi. Harman sonunda elde edilecek gelirle köyün ortak masrafları karşılanacak. Dolayüz köyünün eski muhtarı Mehmet Özdemir, vatandaşların birlik içinde hareket ederek dayanışma örneği gösterdiğini belirterek, "Köyümüze ait tarlaları sürdük, ekimimizi yaptık. Herkes birer çuval tahıl getirerek katkı sağladı. Harman sonunda elde ettiğimiz kazançla köyümüzün ihtiyaçlarını gidereceğiz" dedi. - BOLU