Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü etkinlikleri, komandoların tören geçişi, şiirler, folklor gösterileri ve mehteran takımı ile kutlandı. Mavi berelilerin coşkulu geçişi, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Bolu'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü kutlamalarında, 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı komandolar tören geçişi yaptı. Mavi bereliler, marşlar eşliğinde caddeyi coşkuyla inletti.

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümü, Anıtpark'taki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Ardından Valilik Meydanı'nda devam eden kutlamalarda, öğrenciler şiirler okudu, folklor ekibinin gösterisi ve mehteran takımı ilgiyle izlendi. Ayrıca, Mudurnu ilçesinde de Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Komandolar, caddeyi coşkuyla inletti

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarıyla tanınan ve Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı komandoların geçişi büyük ilgi gördü. Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlar eşliğinde caddeyi geçişi sırasında, vatandaşlar Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Mavi berelilerin coşkulu geçişi, caddeyi inletti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
