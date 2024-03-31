Bodrum'da oy kullanan vatandaşlar sahillere akın etti. Bir çok vatandaş sıcak havadan bunalarak denize girip serinledi.

Sabah saatlerinden itibaren Bodrum'da seçmenler sandıklara giderek oyunu kullandı. Oyunu kullanan birçok vatandaş sahile giderek denize girip serinledi. Bazı vatandaşlar balık tutmayı tercih ederken bazıları da sahilde yürüyerek vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu Bodrum'da denize girerek güzel havanın tadını çıkardı. - MUĞLA