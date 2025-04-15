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Bodrum'da Kağıt Toplayıcısı Altınları Emniyete Teslim Etti

Bodrum'da Kağıt Toplayıcısı Altınları Emniyete Teslim Etti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcısı 22 yaşındaki Aslan Kalkay, çöpten bulduğu 6 çeyrek, 1 yarım altın, 1 madalyon ve 2 altın zinciri emniyete teslim etti. Altınların gerçek olduğunu kuyumcuda teyit ettiren genç, bulduğu değerli eşyaları sahibine ulaştıran polis ekiplerine teşekkür etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcısı bir genç, çöpten bulduğu altınları emniyete teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da Aslan Kalkay (22) adlı genç, kağıt toplayıcılığı yaptığı sırada siyah bir poşet buldu. Poşeti açtığında 6 çeyrek ve 1 yarım altın, 1 madalyon tipi Osmanlı Tuğrası ve 2 altın zincir olduğunu gördü. Genç, altınları kuyumcuya götürdü. Kuyumcuda altınların gerçek olduğunu öğrenen genç, altınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenilen altınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sahibine teslim edildi. Aslan Kalkay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Altını bulduktan sonra tabiki de gerçek altın olduğuna inanmadım herkes gibi. Kuyumcuya gidip teyit ettirdikten sonra direkt karakola getirdim. Fiyatının 300 bin lira civarında olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi malı mülkü. Kimsenin malı mülkünü almaya hakkım yok. Bana yardımcı oldukları için polise teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan polis tarafından Aslan Kalkay'a iş bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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