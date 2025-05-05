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Bodrum'da 130 Ton Tonoz ve Atık Temizlendi

Bodrum'da 130 Ton Tonoz ve Atık Temizlendi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz temizliği çalışmaları kapsamında 130 ton tonoz ve çeşitli atık denizden çıkarıldı. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, yasa dışı tonozlara karşı temizlik seferberliği başlattı.

Bodrum'da tonoz temizliği sürüyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen temizlik çalışmasında 130 ton tonoz ve çeşitli atıklar çıkarıldı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, denizde kirliliğe neden olan tonozların temizlenmesi için seferberlik başlattı. Son olarak Gümbet Koyu'nda vinç yardımıyla yasa dışı tonoz temizliği yapıldı.

Dalgıçların tarafından tespit edilen tonozlar ve varil, metal atıklar, bina kolonları tekne üzerindeki vinç yardımıyla deniz dibinden tekneye alındı. Gün sonunda 130 ton tonoz ve çeşitli atıklar denizden temizlendi.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, yasa dışı tonoz düzeneklerine bağlama yapan teknelere idari işlem yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMDİ YÖRÜR - Yerel
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