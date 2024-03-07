Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Yöresel Ürünler İle Aile Ekonomisine Katkı

Güncelleme:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 çocuk annesi Gülay Nirgül Ertaş, yöresel ürünler satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ürettiği ürünleri evden ve dükkandan satan Ertaş, taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtiyor.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 çocuk annesi Gülay Nirgül Ertaş, yöresel ürünler satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Tatvan ilçesinde 10 yıldır ürettiği ürünleri evden satarak aile ekonomisine katkıda bulunan girişimci Gülay Nirgül Ertaş, son bir yıldır da açtığı dükkanda ürettiği ürünleri Türkiye'nin 81 iline satıyor. Ev yapımı ve yöresel yiyecek ve içeceklerin bulunduğu dükkanda yoğun talep gören 3 çocuk annesi Ertaş, ailecek çalıştıkları atölyede ise taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

Üretim yaptıkları atölyede çalışan kadınların da kendi maddi ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Gülay Nirgül Ertaş, "Bitlis'in yöresel ürünlerini Türkiye'nin 81 iline kargo ile gönderim sağlıyorum. Başlangıçta kendi ailem için yapıyordum. Daha sonra komşu, akrabalar için yapmaya başladım. Bu şekilde organik ürünlerimi arttırmak istedim. Müşterilerim çoğalınca atölye kurduk. Kendimizi biraz daha ispatlamak adına küçük bir dükkan açtım. Atölyemizde ailecek çalışıyoruz. Mantı ve içli köfte yapıyoruz, çalışan ev kadınları daha pratik bir şekilde yemeklerini yapabilmeleri için satışta bulunuyoruz. Atölyemizde bayanlar da çalışıyor, kendi maddi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ürünlerimizde kesinlikle katkı maddeleri bulunmamaktadır, tamamen doğal ve yöresel yöntemlerle üretiyoruz. Çalışmaya hevesli kadınların da kendilerini bu konuda geliştirmelerini istiyorum. Kendi ekonomik özgürlüklerini kendileri kazanabilir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bitlis Tatvan Gülay Yerel Haberler Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli? Tuncer Kaplan kimdir? AK Parti Ankara- Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan kaç yaşında, nereli? Ahmet Buran kimdir? AK Parti Ankara- Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran kaç yaşında, nereli? BAHAR Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fragmanı izle! Son bölümde ne oldu? Aboubakar Beşiktaş Yönetimi'ne ne dedi? Takıma rest mi çekti? Mehmet Emin Özbey kimdir? Zafer Partisi Van Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli? Mehmet Pamuk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk kaç yaşında, nereli? Umut Üredi kimdir? Zafer Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Umut Üredi kaç yaşında, nereli? İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? 1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 1 Mayıs İşçi Bayramı okullar tatil mi, okul var mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı tam gün mü, yarım gün mü? Kemal Bige kimdir? Zafer Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Kemal Bige kaç yaşında, nereli? Beyza Tatar kimdir? Zafer Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı Beyza Tatar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title