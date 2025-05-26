Bitlis'te Yamaç Paraşütü Eğitimi ile Unutulmaz Anlar

Bitlis'te Yamaç Paraşütü Eğitimi ile Unutulmaz Anlar
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Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü ve Erzincan Yamaç Paraşütü Kulübü tarafından düzenlenen eğitimler sonunda kursiyerler, profesyonel eğitmenler eşliğinde yamaç paraşütü yaparak eşsiz manzaraların tadını çıkardı. Bitlis'in Nemrut Dağı eteklerindeki etkinlikte gençlere havacılık sevgisi aşılandı.

Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü ile Erzincan Yamaç Paraşütü Kulübü tarafından verilen eğitimler sonunda kursiyerler, eşsiz doğa manzaraları eşliğinde yamaç paraşütü yaparak unutulmaz anlar yaşadı.

Bitlis'in yüksek rakımlı yamaçlarından biri olan Nemrut Dağı eteklerinde gerçekleştirilen etkinlikte, profesyonel paraşütçüler tarafından uygulamalı eğitimler verildi. Aldıkları eğitimlerin ardından büyük bir heyecanla gökyüzüne yükselen paraşütçüler, Bitlis'in doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme fırsatı buldu. Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı Nurullah Ulutaş, yaklaşık 3 yıldır yamaç paraşütü ile ilgilendiğini belirterek, "Aynı zamanda Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanıyım. Bir projemiz kapsamında bugün gençlerimize havacılığı öğrettik. Havacılığı sevdirmeye çalıştık. Üniversite öğrencilerine paramotor paraşüt gösterisi oldu. Şimdi de burada öğrencilerimizle birlikte yine değişik kurumlardan hocalarımızla birlikte tendem uçuşları yaptırıyoruz. Gençleri ve Bitlis halkımızı yamaç paraşütü ile tanıştırmak istiyoruz. Karşımızdaki manzaraya doğru uçuşlar gerçekleştiriyoruz" dedi.

Türk Hava Kurumunda yamaç paraşütü öğretmenliği yapan Emre Aktepe ise bugün Bitlis'te üniversite öğrencilerini uçurduklarını ifade ederek, "Burada bir seminer ve eğitim verdik. Eğitimi bitiren öğrencilerimizi de bu eşsiz Van Gölü manzarasına karşı uçuruyoruz" dedi.

Erzincan Havacılık Kulübü Yamaç Paraşütü Öğretmeni Abdülkadir Eren de, yamaç paraşütü sporunun Bitlis'te ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Kursiyerlerimizi çok güzel bir şekilde eğittik. Şu anda Nemrut Dağı'nın eteklerinde Van Gölü'ne doğru güzel bir uçuş yaptık. Uçuşlarımız devam ediyor. Biz Bitlis'te yamaç paraşütü etkinliğini ilerletmek istiyoruz. Arkadaşlar katılım sağlarsa yöneticilerimiz de bu spora destek verirlerse bu sporu burada ilerletmek istiyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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