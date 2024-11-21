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Bitlis Eren Üniversitesi'nin Bal Analizi Laboratuvarı Uluslararası Akreditasyon Hedefliyor

Bitlis Eren Üniversitesi'nin Bal Analizi Laboratuvarı Uluslararası Akreditasyon Hedefliyor
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Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, bal analizinde uluslararası standartlara uygun olduğunu kanıtlayarak önemli bir başarı elde etti. Merkez ayrıca akreditasyon hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, bal analizinde uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Merkez, katıldığı uluslararası yeterlilik testlerinde bal analizi parametrelerinde başarılı sonuçlar elde etti. Üniversite, bu başarıyı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen TS ISO/EN 17025 Laboratuvar Akreditasyonu ile taçlandırma hedefinde emin adımlarla ilerliyor. Uluslararası geçerliliğe sahip analizler üretme vizyonuyla hareket eden merkez; prolin, diastaz sayısı, HMF, şeker türevleri (fruktoz, glukoz, sükroz), serbest asitlik ve elektriksel iletkenlik gibi kritik parametrelerde üstün performans sergiledi. Ayrıca yapay şeker analizleri gibi gelişmiş testlerle laboratuvar altyapısının kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Muhammed Fatih Kuluöztürk, sürecin detaylarını aktararak, "Laboratuvarımızın uluslararası düzeyde tanınan analiz sonuçları üretebilme kapasitesini göstermesi, akreditasyon hedeflerimizi güçlendirdi. 2023 yılında başlattığımız akreditasyon çalışmalarını, kalite süreçlerini tamamlayarak 2025 yılına kadar sonuçlandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin başarılarına katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, sürecin önemine dikkat çekti. Elmastaş, "Bitlis Eren Üniversitesi olarak bilim ve teknoloji alanındaki altyapımızı sürekli geliştirme hedefindeyiz. Bal analizi gibi uzmanlık gerektiren bir alanda elde edilen bu başarı, üniversitemizin kalite odaklı çalışma prensibinin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Rektör Elmastaş, bu çalışmaların sadece üniversiteye değil, Bitlis'e ve bölgeye de katkı sağladığını ifade ederek, "Bizi her zaman destekleyen Eren ailesine ve sürece emek veren tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Üniversitemiz, bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarında kararlılıkla yol alıyor" şeklinde konuştu.

Bitlis Eren Üniversitesi'nin bu başarısı, sadece akademik bir gelişme olarak değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve tarımsal potansiyeline katkı sunacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle bal üretiminin önemli bir yer tuttuğu Bitlis ve çevresi için uluslararası standartlarda bir laboratuvarın varlığı, hem üreticilere hem de tüketicilere büyük fayda sağlayacak.

Üniversite, bu çalışmaların devamı olarak bal analizinin yanı sıra diğer gıda ürünlerinde de test kapasitesini genişletmeyi hedefliyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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