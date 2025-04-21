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Bisiklet Turu ile Sağlıklı Yaşama Davet

Bisiklet Turu ile Sağlıklı Yaşama Davet
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Bisikletliler Derneği Van Temsilciliği, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Van Bisikletliler Platformu, Türk Kalp Vakfı'nın 50'nci yılı dolayısıyla bir bisiklet turu düzenledi. Etkinlik, sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçladı.

Bisikletliler Derneği Van Temsilciliği, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Van Bisikletliler Platformu, Türk Kalp Vakfı'nın 50'nci yılı nedeniyle bisiklet turu düzenledi.

Bisikletliler Derneği Van Temsilciliği, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Van Bisikletliler Platformu, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi. İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde başlayan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde başlayan etkinlik, Van Kalesi'nde son buldu. Burada konuşan Bisikletliler Derneği Van Temsilcisi Hakan Durğun ve topluluk temsilcileri, sağlıklı yaşam için bisiklet kullanmanın önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin kurumların desteğiyle hayata geçirilmesinin kıymetli olduğunu belirttiler.

Etkinlikte yer alan vatandaşlar ise hem spor yapma hem de Van'ın güzelliklerini keşfetme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini ifade ettiler. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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