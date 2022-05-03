Binlerce vatandaş bayram namazı için Mevlana Meydanı'nda buluştu - Haberler

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Binlerce vatandaş bayram namazı için Mevlana Meydanı'nda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Binlerce vatandaş bayram namazı için Mevlana Meydanı'nda buluştu

Konya'da binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanını doldurarak bayram namazı kıldı.

KONYA (İHA) - Konya'da binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Mevlana Meydanını doldurarak bayram namazı kıldı.

Ramazan Bayramı namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Mevlana Meydanı'nda bir araya geldi. Meydanı dolduran binlerce kişi, verilen vaazı dinledikten sonra saf tutarak bayram namazını kıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı. Namazın ardından hep birlikte dua edilmesinin ardından heyet ve vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Bayram, Konya, Yerel, Haberler

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