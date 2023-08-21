Bingöl Valisi Usta, "Şehit ve gazi aileleri emanetimizdir"

Şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Vatan, millet, bayrak gibi değerler uğruna şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin aile fertleri bizlerin emanetidir" dedi.

Şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Vatan, millet, bayrak gibi değerler uğruna şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin aile fertleri bizlerin emanetidir" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, şehit ve gazi aileleri ziyaretleri çerçevesinde Budraç ve Günerigök ailelerini evlerinde ziyaret etti. İlk olarak merkez Yeni Mahalle'de ikamet eden Kıbrıs Gazisi Musa Budraç ve ailesini ziyaret eden Vali Usta, talepleri dinledi. Vali Usta, "Bu topraklardaki huzur ve güven ortamı aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eseridir' dedi.

Daha sonra Günerigök ailesi ziyaret eden Vali Usta, "Vatan, millet, bayrak gibi değerler uğruna şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin aile fertleri bizlerin emanetidir. Kapılarımız şehit ve gazilerimizin ailelerine daima açıktır" diye konuştu.

Vali Usta'nın şehit ve gazi aileleri ziyaret programına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat eşlik etti. - BİNGÖL