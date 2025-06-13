Bingöl Valisi Çocuklarla Cuma Namazı Kıldı, Onlara Hediye Verdi

Bingöl Valisi Çocuklarla Cuma Namazı Kıldı, Onlara Hediye Verdi
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, çocuklarla birlikte Cuma namazı kıldıktan sonra valilik makamında onlara imzalı forma hediye etti. Vali Usta, sosyal medya üzerinden bu anıları paylaştı ve çocukların özgüvenine hayran kaldığını belirtti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, birlikte Cuma namazı kıldığı çocukları makam aracına alıp valilik makamında ağırlayarak imzalı forma hediye etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıldönümü nedeni ile açılan sergiyi gezdi. Burada yanında çocukların olduğunu gören Vali Usta, daha sonra Cuma namazı için camiye geçti. Çocukların yine yanına geldiğini ve aynı safta olduğunu gören Vali Usta, minikleri makam arabasına alıp valilik makamına götürdü.

Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Vali Usta, "Metehan, Eymen, Göktürk. Jandarma 186. kuruluş yıldönümü sergisini gezme esnasında sürekli etrafımdaydılar. Devamında Jandarma Camisinde cuma namazında aynı safta yan yanaydık. Hutbe esnasında aralarında fiskos yapıp baklayı ağızlarından çıkardılar. Benden kollarına, olmaz deyince tişörtlerine imza atmamı istediler, kıyamadım. Arabama aldım onları. Valiliğe geldik araçta sohbet ede ede. Çok iyi geldi. Gençlerdeki özgüven, saygı ve mantıklı konuşmaları görünce vatanımın geleceğine olan güvenim tavan yaptı. Onları yetiştiren ailelerini yürekten kutlarım. Onlara valilikte şampiyon Bingöl'ün lisanslı formalarını imzalayarak hediye ettim. Bana bu mutluluğu yaşatan Metehan, Eymen ve Göktürk'e teşekkür ederim. Günün sonunda güzel bir hikaye çıktı" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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