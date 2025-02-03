Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü hakkında karar çıktı
Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor

Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites

Bingöl'ün Genç İlçesinde Şap Hastalığı Nedeniyle 21 Günlük Karantina

Bingöl'ün Genç İlçesinde Şap Hastalığı Nedeniyle 21 Günlük Karantina
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 21 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek için hayvan hareketlerinin durdurulduğunu ve aşılamaların devam ettiğini açıkladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde şap hastalığı nedeniyle 21 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "13 Ocak 2025 tarihinde ilimiz Genç ilçesinde şap hastalığı çıkmıştır. Aynı gün İlçe Müdürlüğümüz veteriner hekimlerince numune alınmış ve alınan numuneler Ankara Şap Enstitüsüne gönderilmiştir. Enstitüden alınan sonuç neticesinde Genç ilçemizde görülen şap hastalığının O tipi olduğu belirlenmiştir. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren tüm kurumlar ile irtibata geçilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır. Şap hastalığının en büyük belirtileri ağızda salya, ağız, dil ve ayaklarda oluşan yaralardır. Şap hastalığının bulaşmasındaki en önemli etkenler hayvan, insan ve araç hareketleridir. Bu nedenle Genç ilçemizdeki (veteriner hekim kontrolündeki kesimler hariç) tüm hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Kesime gönderilen hayvanlar için her türlü temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri kesimhaneyi de kapsayacak şekilde başlatılmıştır. Alınan sıkı tedbirler sonucunda hastalık çıktığı bölgede kontrol altına alınmış, ilimizde an itibarıyla başka bir bölgeye bulaşması engellenmiştir. Bu nedenle yetiştiricilerimizin panik yapmadan işletmelerine yabancı kişileri sokmamaları, kendilerinin de başka işletmelere girip çıkmamaları, hayvan alım-satımını durdurmaları veya alacaklarsa yeni aldıkları hayvanlarını diğer hayvanlarının içine katmadan en az 21 gün başka bir bölmede karantinada tutmaları, 21 gün sonunda hastalık belirtisi göstermedikleri takdirde hayvanlarının içine katmaları, ahır girişlerinde dezenfektan veya sönmemiş kireç bulundurmaları ve aşılama için gelen veteriner hekimlere yardımcı olup tüm hayvanlarını mutlaka aşılatmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Şap hastalığı viral bir hastalık olduğundan direkt hastalığı iyileştiren bir ilaç yoktur. Hastalık ile ilgili en önemli mücadele yöntemi hareketlerin azaltılması, temizlik ve dezenfeksiyon işlemidir. Hastalık 2 yaşın altındaki hayvanlarda zaman zaman öldürücü olabilmektedir. Son günlerde gerek sözlü olarak ve gerekse bazı sosyal medya hesaplarından 'Şap hastalığı iyileştiren ilaç var. Bu ilacı kullanırsanız hayvan yemeye başlar. Bu hastalık şap değil şu ilaçları kullanın' benzeri söylemler ile yetiştiricimize ilaç satmak isteyen kişiler tespit edilmiştir. Bu kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak tarafımızca bu kişiler tespit edilip, gerekli yasal tedbirler alınmaktadır. Şap hastalığının bilinen en iyi tedavi yöntemleri yukarıda belirtilmiştir. Bunun dışında yapılacak müdahaleler hem hastalığın yayılmamasına, hem hayvanınıza ve hem de yetiştiricilerimizin ekonomisine zarar verecektir. Lütfen bu tür durumlarda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurunuz. Şap hastalığı ile ilgili aşılamalarımız devam etmekte olup, yapılan program çerçevesinde tüm il, ilçe, köylerimizde bulunan büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır. Şap hastalığı insanlara bulaşmayan ancak hayvanlara zarar verdiğinden ülke ekonomisine olumsuz etkileri olan viral bir hastalıktır. Hastalığa yakalanan hayvanların sütü bulunduğu yerden dışarı çıkarılmamak kaydıyla çok iyi şekilde kaynatılarak insan beslenmesinde kullanılabilir." - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Raporlu reçetelerde yeni dönem
img

Bir kent diken üstünde! Gece yarısı duyulan ses korkuttu
img

Eski öğrencilerinden birini daha yanına alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi

Herkes bu pozisyonu tartışıyor
Canlı anlatım! Çok net gol kaçtı

Tek gol var! Tempo inanılmaz
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.