Haberler

Bingöl'deki Gençlik Merkezleri, 292 Bin Gence 22 Bin Etkinlik Sundular

Bingöl'deki Gençlik Merkezleri, 292 Bin Gence 22 Bin Etkinlik Sundular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından işletilen gençlik merkezlerinde, 2025 yılında toplam 292 bin genç çeşitli etkinliklere katıldı. Merkezlerin sunduğu kurslar ve atölyeler ile gençler hem eğlenip hem de kendilerini geliştiriyorlar.

Bingöl'de 292 bin genç, yıl boyu 22 bin etkinliğin hayata geçtiği gençlik merkezlerinde hem eğlendi hem de öğrendi.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bingöl Gençlik Merkezi çalışmaları ile dikkat çekiyor. Merkez başta olmak üzere Solhan ve Genç ilçesindeki gençlik merkezleri, birçok kurs ve projeler ile gençlerin uğrak noktası oluyor. Bu kapsamda merkez 2025 yılında adeta rekora koşarak 292 bin gence faaliyet sundu. Merkez, birbirinden farklı aktiviteler, modüler, atölyeler ve gezi programı olmak üzere 22 bin faaliyete imza attı. Etkinliklere katılan öğrenciler ise hem eğlendi hem de öğrendi.

2025 yılında yaklaşık 22 bin faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Bulmuş, "Bu faaliyetlerimizden 292 bin öğrencimiz faydalandı. 2025 yılı içerisinde 2 bin 805 genç kardeşimizi üye yaptık. Toplamda 3 gençlik merkezimizde 17 liderimiz ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca 2025 yılında deniz ve doğa kampı, medeniyet, tarih ve kültür kampları ile gezi projesi kapsamında bin öğrencimizi gezilere kattık. Hedeflerimize ulaşmak için gayretlerimizde devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 yılının ilk 6 ayında 30'a yakın eğitmenimizle geçlerimize hizmet ettik. İkinci 6 ayda ise 11 tane eğitmenimizle eğitimler veriyoruz. Her biri kendi alanında 3'er alanda eğitim vermektedir. Bundan sonraki hedeflerimizde de 2026 yılında da daha farklı modüller ve atölyeler ile gençlerimize hizmet etmeye gayret edeceğiz. Ahşap, dil, geri dönüşüm, filografi, resim, robotik kotlama, alçı kalıp atölyesi olmak üzere buna benzer kurslarımız devam ediyor" dedi.

Atölyelerden yararlanan öğrencilerden Azra Safa, "Iğdır'dan geldim, 3 yıldır Bingöl'deyim. Bingöl Üniversitesinde psikoloji bölümünde okuyorum. Gençlik merkezimizde geri dönüşüm atölyesinde Aysel hocamla beraber çanta yapmaktayız. Sadullah hocamla beraber kursta İngilizce eğitimi alıyorum. Üniversitede boş kalan vakitlerimde buraya uğruyorum. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Bu bana daha iyi geliyor, el becerilerimi geliştiriyorum" diye konuştu.

Nazar Çelik ise, "Ardahan'dan geliyorum. Bingöl Üniversitesi coğrafya bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Buradaki etkinlikleri 2 yıldır keşfettim. Burada kulüplere katılıyorum önce saza, sonra filografi kursuna geldim. Geri dönüşüm kurslarına da katıldım. Boş vakitlerinde çoğu zaman gençlik merkezine geliyorum. Bütün arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye ediyorum ve bize bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 331.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.