Bingöl'deki Gençlik Merkezleri, 292 Bin Gence 22 Bin Etkinlik Sundular

Bingöl'de 292 bin genç, yıl boyu 22 bin etkinliğin hayata geçtiği gençlik merkezlerinde hem eğlendi hem de öğrendi.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bingöl Gençlik Merkezi çalışmaları ile dikkat çekiyor. Merkez başta olmak üzere Solhan ve Genç ilçesindeki gençlik merkezleri, birçok kurs ve projeler ile gençlerin uğrak noktası oluyor. Bu kapsamda merkez 2025 yılında adeta rekora koşarak 292 bin gence faaliyet sundu. Merkez, birbirinden farklı aktiviteler, modüler, atölyeler ve gezi programı olmak üzere 22 bin faaliyete imza attı. Etkinliklere katılan öğrenciler ise hem eğlendi hem de öğrendi.

2025 yılında yaklaşık 22 bin faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Bulmuş, "Bu faaliyetlerimizden 292 bin öğrencimiz faydalandı. 2025 yılı içerisinde 2 bin 805 genç kardeşimizi üye yaptık. Toplamda 3 gençlik merkezimizde 17 liderimiz ile hizmet vermekteyiz. Ayrıca 2025 yılında deniz ve doğa kampı, medeniyet, tarih ve kültür kampları ile gezi projesi kapsamında bin öğrencimizi gezilere kattık. Hedeflerimize ulaşmak için gayretlerimizde devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2025 yılının ilk 6 ayında 30'a yakın eğitmenimizle geçlerimize hizmet ettik. İkinci 6 ayda ise 11 tane eğitmenimizle eğitimler veriyoruz. Her biri kendi alanında 3'er alanda eğitim vermektedir. Bundan sonraki hedeflerimizde de 2026 yılında da daha farklı modüller ve atölyeler ile gençlerimize hizmet etmeye gayret edeceğiz. Ahşap, dil, geri dönüşüm, filografi, resim, robotik kotlama, alçı kalıp atölyesi olmak üzere buna benzer kurslarımız devam ediyor" dedi.

Atölyelerden yararlanan öğrencilerden Azra Safa, "Iğdır'dan geldim, 3 yıldır Bingöl'deyim. Bingöl Üniversitesinde psikoloji bölümünde okuyorum. Gençlik merkezimizde geri dönüşüm atölyesinde Aysel hocamla beraber çanta yapmaktayız. Sadullah hocamla beraber kursta İngilizce eğitimi alıyorum. Üniversitede boş kalan vakitlerimde buraya uğruyorum. Boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Bu bana daha iyi geliyor, el becerilerimi geliştiriyorum" diye konuştu.

Nazar Çelik ise, "Ardahan'dan geliyorum. Bingöl Üniversitesi coğrafya bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Buradaki etkinlikleri 2 yıldır keşfettim. Burada kulüplere katılıyorum önce saza, sonra filografi kursuna geldim. Geri dönüşüm kurslarına da katıldım. Boş vakitlerinde çoğu zaman gençlik merkezine geliyorum. Bütün arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye ediyorum ve bize bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - BİNGÖL