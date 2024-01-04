Bingöl'de Kadınlar Bakır İşleme Kursunda Hem Mesleklerini Yaşatıyor Hem de Ev Ekonomilerine Katkı Sağlıyor

Bingöl'de Aile Destek Merkezi-2'de bakır işleme kursuna katılan kadınlar, hem unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği ayakta tutuyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü ile Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen, Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) desteklediği "Kadın üretiyor, Bingöl kazanıyor" adlı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi çerçevesinde, Aile Destek Merkezi-2'de geçtiğimiz yıl açılan bakır işleme kursunda çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 15 kadın kursiyerin katılım sağladığı kursta önce eğitimler veriliyor, ardından uygulamaya geçiliyor. Büyük çoğunluğu ev hanımı olan kadınların katıldığı kursta darbe kalemlerle bakırın üzerine ince motifler işlenerek, unutulmaya yüz tutmuş sanat ortaya çıkartılıyor. Kadınlar, bakırdan saat, tabak, çay ve kahve takımlarının yanı sıra özel siparişlere göre hediyelik eşyalar da hazırlayarak hem kendilerini geliştiriyor hem de aile ekonomilerine ciddi bir katkı sağlıyor.

"Erkek işi olarak görülse de bu algıyı kırıp kadınlarımıza aşılamak istedik bu mesleği"

Unutulmaya yüz tutan bakır işlemeciliğini Bingöl'de yaşatmak istediklerini belirten Aile Destek Merkezi-2 koordinatörü Dilan Bayraktar, kadınlara çağrıda da bulundu. Bayraktar, "Aile Destek Merkezi kadınlarımızın psikososyal mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine katkı sunmaktadır. Bingöl Aile Destek Merkezi-2 olarak da unutulmaya yüz tutmuş bakır işlemeciliğini Bingöl'de yaşatmak istedik. Bakır işlemeciliği çok eski bir meslek olup 1950-60 yıllarından bu yana bazı illerimizde hala yaşatılmaktadır. Biz de burada devam ettirmek istedik. Erkek işi olarak görülse de bu algıyı kırıp kadınlarımıza aşılamak istedik bu mesleği. Merkezimizdeki kadınlarımızla birlikte bu ürünleri çıkardıktan sonra satışlarını yapıp kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sunuyoruz ve sosyal hayata atılmalarına yardımcı oluyoruz. Kadınlarımıza seslenmek istiyorum; evde oturmaktan ziyade bu tarz merkezlerimize gelerek kendilerini geliştirmelerini ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarını istiyoruz" dedi.

Bu kursun kendisine iyi geldiğini ve ev ekonomisine katkı sağladığını belirten kadınlardan Fatma Kızıl, "Bakır kursunda eğitim görüyorum ve çok güzel şeyler öğrendim. Çok güzel arkadaşlıklar da edindim. Psikoloji açısından, aileye destek açısından çok iyi. Diğer kadın arkadaşların da katılıp bu çalışmalardan faydalanmalarını isteriz" diye konuştu. - BİNGÖL