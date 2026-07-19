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Bilecikli sporcu TVF Spor Lisesi'ni kazandı

Bilecikli sporcu TVF Spor Lisesi'ni kazandı
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Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ayşe Beren Balcı, Ankara TVF Spor Lisesi'ne yerleşmeye hak kazandı. Başarılı sporcu, antrenörüyle birlikte İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret ederek tebrik aldı.

Bilecikli sporcu Ayşe Beren Balcı, Ankara TVF Spor Lisesi'ni kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ayşe Beren Balcı, Ankara TVF Spor Lisesi'ne yerleşmeye hak kazandı. Başarılı sporcu, antrenörü Engin Ulusoy ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Ayşe Beren Balcı'yı başarısından dolayı kutlayan İl Müdürü Ramazan Demir, sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenör Engin Ulusoy'u da tebrik etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, genç sporcuların hem eğitim hem de spor alanında elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Ayşe Beren Balcı'nın elde ettiği bu başarı bizleri son derece mutlu etti. Sporcularımızın eğitim hayatlarını da başarıyla sürdürmeleri en büyük hedeflerimizden biri. Kendisini ve bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Engin Ulusoy'u gönülden kutluyor, eğitim ve spor hayatında nice başarılara imza atmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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