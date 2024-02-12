Bilecikli Milli Güreşçi Mehmet Nuri Taşkıran Türkiye 3'üncüsü oldu

Bilecikli Milli Güreşçi Mehmet Nuri Taşkıran Türkiye 3'üncüsü oldu.

Sakarya'da düzenlenen U20 Genç Erkekler Serbest Güreş Türkiye şampiyonasında Bilecikli güreşçi Mehmet Nuri Taşkıran 65 kilogram'da Türkiye 3'üncüsü oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu Mehmet Nuri Taşkıran ve antrenör İbrahim Doğan'ı tebrik etti. - BİLECİK