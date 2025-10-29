Haberler

Bilecikli Karateci Tuğba Çürük Türkiye Şampiyonu Oldu

Bilecikli genç kadın karateci Tuğba Çürük, Türkiye Karate Şampiyonası'nda +66 kilogram kategorisinde şampiyon olarak Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Bilecikli genç kadın karateci Tuğba Çürük, Türkiye Karate Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla kürsünün zirvesine çıktı.

Elazığ'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda genç kadın +66 kilogram kategorisinde mücadele eden Tuğba Çürük, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu büyük başarı sayesinde Çürük, Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Başarılı sporcu ayrıca, elde ettiği derecelerle Avrupa Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna girme şansını da yakaladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcunun başarısını kutlayarak, "Bu büyük başarıda emeği geçen değerli antrenörler Tuğba Kurnaz ve Murat Salih Kurnaz'ı tebrik ediyor, sporcumuzu gönülden kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
