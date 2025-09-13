Haberler

Bilecikli Judocu Sümeyye Deniz, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Bilecikli Judocu Sümeyye Deniz, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli judocu Sümeyye Deniz, 13-14 Eylül tarihlerinde Kosova'nın Peje kentinde düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda 57 kilogramda mücadele edecek. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başarı dileklerinde bulundu.

Bilecikli judocu Sümeyye Deniz, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Balkan Judo Birliği'nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Balkan Judo Şampiyonası, 13-14 Eylül tarihlerinde Kosova'nın Peje kentinde yapılacak. Şampiyonada, Bilecik'in başarılı sporcularından Sümeyye Deniz, 57 kilogramda tatamiye çıkarak hem Bilecik'i hem de Türkiye'yi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuza ve antrenörümüz Serkan Can'a başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

İntihar notu yazıp ortadan kaybolmuştu! Günler sonra ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.