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Bilecik Yenipazar'da ceviz hasadı başladı, Kaymakam Polat üreticilerle buluştu

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Bilecik Yenipazar'da ceviz hasadı başladı, Kaymakam Polat üreticilerle buluştu
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ceviz hasadı başladı. Kaymakam Yunus Emre Polat ile İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur, Kükürt Köyü'nde üretici Murat Öner'in bahçesindeki hasada katıldı. Polat, üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ceviz hasadı başladı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Polat, İlçe Tarım Müdürü Çetin Tokur ile birlikte Kükürt Köyü'nü ziyaret ederek ceviz hasadına katıldı. Üretici Murat Öner'in bahçesinde gerçekleştirilen hasatta vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Polat, üreticilerle sohbet ederek ceviz üretimi, rekolte ve verim durumu hakkında bilgi aldı. Tarımsal üretimin önemine dikkat çekilen ziyarette, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Kaymakam Polat, "İlçemizde tarımsal üretimin her alanında emek veren üreticilerimizin yanındayız. Ceviz hasadının üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı bir sezon olmasını diliyor, emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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