Bilecik'te esnafın talepleri masaya yatırıldı

Bilecik'te esnafın talepleri masaya yatırıldı
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası'nın yeni başkanı Harun Dilek ve heyetini makamında kabul etti. Ziyarette esnafın talepleri ve öncelikli sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Harun Dilek ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kısa süre önce Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan Olağan Genel Kurulda iki adayın yarıştığı seçim sonucunda başkanlığa seçilen Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Harun Dilek ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Harun Dilek, oda üyelerinin talepleri, esnafın öncelikli sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında Vali Sözer'e bilgi verdi.

Görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Esnafımızın talep ve beklentilerini önemsiyoruz. Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunan esnafımız için ilgili kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

