Bilecik Valisi Sözer: Ekonomik Potansiyeli Değerlendirmeye Hazırız

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Vali Sözer, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Ergün ve meclis üyelerine iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Bilecik'in ekonomik yapısının güçlendirilmesi, yatırım alanlarının çeşitlendirilmesi ve iş dünyasının gelişimine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişi ortamında geçen buluşmada, ilin kalkınmasına katkı sunacak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Vali Sözer, kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Bilecik'in potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Nazik ev sahipliklerinden dolayı

TSO Başkanı Mehmet Ergün ve meclis üyelerine teşekkür eden Vali Sözer, ilin ekonomik ve sosyal gelişimi adına iş dünyasıyla yakın temas içerisinde olmaya devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK