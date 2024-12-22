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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Demirköy'de vatandaşlarla buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Demirköy'de vatandaşlarla buluştu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesindeki Demirköy'de köylülerin ihtiyaçlarını dinleyerek tarım ve hayvancılığı destekleyecek projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca gençler için sosyal alanlar ve eğitim projeleri üzerine istişarede bulunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinleri ile yakından ilgilenen Vali Aygöl, köylülerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında; yol bakım çalışmaları ve altyapı iyileştirme konuları ele alınırken, Vali Aygöl, tarım ve hayvancılığı destekleyen projeler ile köy ekonomisine katkı sağlanacağını vurguladı. Diğer yandan, köydeki gençlere yönelik sosyal alanlar ve eğitim projeleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Vali Aygöl, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberlik içinde çözüm odaklı çalışmalar ve yenilikçi projelerle Demirköy'ümüz için yeni adımlar atılmaya devam edilecek." İfadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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