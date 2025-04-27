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Bilecik Valisi Aygöl, Samrı Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

Bilecik Valisi Aygöl, Samrı Barajı'nda İncelemelerde Bulundu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tarım açısından önemli olan Samrı Barajı'nda incelemelerde bulundu. Barajın sulama altyapısının geliştirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bölge tarımı açısından büyük önem taşıyan Samrı Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden barajın mevcut durumu ve sulama altyapısı hakkında bilgi alan Vali Aygöl, tarımın desteklenmesi ve suyun verimli kullanılması adına yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Barajın tarımsal üretimi artıracağını ve bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Vali Aygöl, emeği geçenlere teşekkür etti. İnhisar İlçesi'nde yer alan barajın 2025 yılı itibarıyla 2 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağı ve bin 442 milyon metreküp su kapasitesi ile bölgeye ekonomik katkı sunacağı belirtildi.

Vali Aygöl'e incelemeler sırasında, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, D.S.İ. 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek ve kurum yetkilileri eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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