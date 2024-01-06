Bilecik'teki Metal İşçileri Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Tepki Gösterdi

GÖKAY ŞİMŞEK

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Bilecik'teki işçiler Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile süren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin uyuşmazlık aşamasına gelmesine tepki gösterdi. Sendika Genel Başkanı Özkan Tatar, "Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, kazanılmış haklarımızı bir toplu iğnesi kadar bile olsa geriye götürecek hiçbir tekliflerini ve dayatmalarını asla kabul etmeyeceğiz. Biz o alın terimizle sizin kasalarınızı dolduruyorsak onun karşılındaki taleplerimizde o talepler gerçekleşmediğinde ortaya koyduğumuz iş bırakma kararlarımız da, grevlerimizde anamızın ak sütü gibi helaldir" dedi.

Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Bilecik'teki işçiler Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile süren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin uyuşmazlık aşamasına gelmesine tepki gösterdi. Bilecik Atatürk Bulvarı'ndan Tevfikbey Caddesi'ne yürüyen işçiler adına Atatürk Parkı'nda açıklamalarda bulunan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Tatar, genel grev uyarısı yaptı. Tatar, "Bu verilen teklifler bizim toplu sözleşme taslağımızdaki taleplerimizden, bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamaktan ve metal işçilerinin alın terinin karşılığı olmaktan çok uzak tekliflerdir" diye konuştu.

"UYUŞMAZLIK AŞAMASINA GELDİK"

Atatürk Bulvarı'ndan Tevfikbey Caddesi'ne yürüyen işçiler adına Atatürk Parkı'nda açıklamalarda bulunan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Tatar, genel grev uyarısı yaptı. Tatar, konuşmasında şunları aktardı:

"Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği üzere sendikamızla işveren sendikası MESS arasında sürmekte olan grup toplu sözleşme süreci 28 Eylül tarihinde yapılan ilk toplantıyla başladı. 22 Kasım'da uyuşmazlık aşamasına geldik. İşveren Sendikası MESS'in çağrısıyla 4 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantıda MESS ücret teklifini ilk 6 aylık dönem için yüzde 60'a, sosyal haklarda da birinci yıl için verdiğini yüzde 80 oranında verdiği önceki teklifini yüzde 85 oranında yükselmiştir. Bu verilen teklifler bizim toplu sözleşme taslağımızdaki taleplerimizden, bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılamaktan ve metal işçilerinin alın terinin karşılığı olmaktan çok uzak tekliflerdir. MESS bizimle, emeğimizle alay etme noktasında bu teklifleri vermiştir. Buradan bu yaklaşımlarını şiddetle protesto ediyoruz.

"ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Bu verilen teklif bizim reel ücretlerimizi karşılamaktan çok uzaktır. Ayrıca metal işçilerinin açlık ve sefalet ücretleri koşullarında çalışması ve yaşaması demektir. Biz metal işçileri olarak açlık ve sefalet ücretlerini asla kabul etmeyeceğiz. Metal işçileri, değerli kardeşlerim, bugüne kadar toplu iş sözleşmesinin zamana yayılmadan işçi arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda uygun zaman içerisinde bitirilmesi önerilerimiz ve yaklaşımlarımız ise MESS tarafından ne yazık ki, karşılık bulmamıştır. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, kazanılmış haklarımızı bir toplu iğnesi kadar bile olsa geriye götürecek hiçbir tekliflerini ve dayatmalarını asla kabul etmeyeceğiz. Buradan açıklıkla Bilecik'in meydanından ilan ediyoruz, biz o alın terimizle sizin kasalarınızı dolduruyorsak onun karşılındaki taleplerimizde o talepler gerçekleşmediğinde ortaya koyduğumuz iş bırakma kararlarımız da, grevlerimizde anamızın ak sütü gibi helaldir. Size bu yaklaşımınızın bedelini tabi ki ödettireceğiz."