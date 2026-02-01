Bilecik'te spor okullarında yüzme antrenmanları sürüyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde yüzme antrenmanları sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında yüzme branşında düzenlenen antrenmanlar, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Isınma ve suya uyum çalışmalarıyla başlayan antrenmanlar; doğru nefes alma, kulaç tekniği, hız ve dayanıklılık odaklı uygulamalarla sürdürülüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımızda yüzme antrenmanlarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de suyla olan uyumlarını güçlendiriyoruz. Sporcularımız geleceğe emin ve güçlü kulaçlarla ilerliyor" dedi. - BİLECİK