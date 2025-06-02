Bilecik'te Velilere Yönelik Dart Turnuvası Düzenlendi

Bilecik'te Velilere Yönelik Dart Turnuvası Düzenlendi
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Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) programı kapsamında, veliler arasında dostluk ve rekabeti teşvik eden Dart Turnuvası düzenlendi. Etkinlik, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü ve sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) programı çerçevesinde, veliler arasında dostluk ve rekabeti teşvik eden 'Dart Turnuvası' düzenlendi.

Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen turnuva, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte veliler, hem sporun keyfini çıkardı hem de sosyal dayanışmayı güçlendirdi.

Turnuvaya desteklerinden dolayı Ertuğrulgazi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Oktay Eryılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ve kurum çalışanlarına teşekkür edildi. BİL-EN Programı kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, eğitimde sosyal etkileşimi artırmayı hedefleyen faaliyetlerin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu tür organizasyonların devam etmesi beklenirken, katılımcılar turnuvanın eğitimde ve sosyal yaşamda olumlu etkileri olduğuna dikkat çekti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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